تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

تناولت الصحافة العبرية صباح اليوم الأحد، عدد من المواضيع المختلفة كان أبرزها ما رصدته صحيفة هآرتس بأن انهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وفشل المصالحة يدفع لتصعيد الأوضاع، وغيرها من المواضيع التالية:

هأرتس:

هاجم الجيش الإسرائيلي موقعا لحماس في جنوب قطاع غزة

الآلاف تظاهروا اليوم في تل أبيب ضد فساد الحكومة

لقد تعلم النظام الإيراني خوفا من المظاهرات المعدية

انهيار البنية التحتية في قطاع غزة ومأزق المصالحة يدفعان حماس إلى زاوية

يديعوت أحرونوت:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجم الجيش الإسرائيلي قبل قليل مواقع رصد لحماس في منطقة رفح ردا على إطلاق الصواريخ

وزير الداخلية الإيراني يحذر المتظاهرين: "سنعمل ضد من يسبب الفوضى"

سيجتمع الرئيس التركي اردوغان مع الرئيس الفرنسي ماكرون في الخامس من كانون الثاني / يناير المقبل

معاريف:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

صباح متوتر في الجنوب بعد غارة جوية في غزة

الاحتجاجات في إيران تنتشر إلى المدن الكبرى وحرم الجامعات

بعد جمع 900 توقيع من أعضاء الحزب , ستعقد اللجنة المركزية لحزب اليكود غدا الأحد اجتماعا خاصا للتصويت على قرار يدعو لطرح خطة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن

اليونان: شعرت زلزال بقوة 4.6 درجة في أثينا ومركز البلاد

"إسرائيل" هيوم:

اعتقلت قوات الأمن 7 من المشتبه فيهم في يهودا والسامرة

تقييم شعبة الاستخبارات العسكرية ل-2018: ازداد احتمال التصعيد

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجم الجيش الإسرائيلي قبل قليل مواقع رصد لحماس في منطقة رفح ردا على إطلاق الصواريخ

حماس إلى السلطة الفلسطينية: يجب قطع العلاقات مع الولايات المتحدة بعد تصريحات فريدمان

القناة 7 العبرية:

ستجتمع اللجنة المركزية لليكود الليلة للموافقة على تطبيق السيادة فى يهودا والسامرة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجم الجيش الإسرائيلي قبل قليل مواقع رصد لحماس في منطقة رفح ردا على إطلاق الصواريخ

موتي يوغيف: لن نقبل مقترحات غير مسؤولة من اليسار

الوزيرة جملئيل: يجب تطبيق السيادة الإسرائيلية على "الضفة الغربية"

ترامب: يجب على إيران احترام حقوق المتظاهرين

ستوافق الحكومة على قانون يسمح للوزير ليتسمان بالعودة الى الحكومة

القناة 12 العبرية:

تم القبض على 7 مطلوبين فى يهودا والسامرة فى نهاية الاسبوع

يستمر التوتر في الجنوب

سوف يجتمع ماكرون واردوغان يوم الجمعة

غاباي: الانتخابات قريبة وسأعمل مع كاحلون لتشكيل ائتلاف

غواتيمالا: قرار نقل سفارتنا إلى القدس نهائي وغير قابل للتغيير

ستصوت اللجنة المركزية لليكود على اقتراح بفرض السيادة على الاراضى

كلينتون: الشعب الإيراني يتظاهر من أجل الحرية والمستقبل

القناة 14 العبرية:

7 فلسطينيين اعتقلوا خلال عطلة نهاية الاسبوع فى يهودا والسامرة

مظاهرات في القدس: موظفو المدينة يحجبون الطرق

استطلاع : 69% يدعمون تشغيل وسائل النقل العام يوم السبت

"قذائف الهاون التي أطلقت أمس على غلاف غزة من إنتاج إيراني"

قام رئيس بلدية كريات غات بإزالة إعلانات باللغة العربية أثارت جدلا قبل أيام

وزير المالية موشيه كاحلون: أعتقد أن دولة "إسرائيل" يجب أن يكون لها رئيس وزراء من الشعب ويعرف الحقيقة ولا يبقى صامتا أمام تهديدات الجنوب

افي غاباي يهاجم نتنياهو: ثلاثة أسابيع من إطلاق الصواريخ من غزة ونتنياهو لا يحرك ساكن , إلى متى يستمر هذا الفشل

والا العبري:

"قذائف الهاون التي أطلقت أمس على غلاف غزة من إنتاج إيراني"

سوريا: الأسد طلب من الناس الصلاة من أجل نزول المطر بسبب الجفاف

موشيه يعلون: يجب تأجيل الحرب المقبلة مع غزة قدر الإمكان

اعتقل ملك الأردن اقارب له للاشتباه في تعاونهم مع السعودية

"إسرئيل" هيوم:

لا يوجد أي عنصر في المنطقة يعتزم بدء حرب مع "إسرائيل" - ليس سوريا وحزب الله في الشمال , ولا حماس في غزة - لكل منه أسبابه الخاصة- سوريا وحزب الله مشغولان بإعادة البناء بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية , وحماس تعطي الأولوية لإمكانية المصالحة الفلسطينية

هأرتس:

انهيار الوضع في قطاع غزة ومأزق المصالحة يدفعان حماس إلى تصعيد الوضع