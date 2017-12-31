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غزة - الرسالة نت

أيّد 93% من الفلسطينيين، مطالبة السلطة الفلسطينية بالانسحاب من اتفاق "أوسلو"، كرد عملي على قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وجاء ذلك حسب استطلاع أجرته صحيفة "الرسالة" على "فيس بوك"، حيث أكدت النسبة الساحقة من المصوتين تأييدها للاتفاق.

واعترض 7% من نسبة المصوتين على الانسحاب من القرار.

وتهدد السلطة الفلسطينية باللجوء الى محكمة الجنايات الدولية بملف الاستيطان في القدس الشرقية، كرد على قرار ترامب نقل السفارة للقدس.