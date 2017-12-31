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رام الله - الرسالة نت

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مداخل قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله، وداهمت منازل، وفتشتها، وأخرجت الطلبة من المدارس بالقوة.

وأفاد منسق لجنة الدفاع عن الأراضي صافي التميمي بأن جيبات عسكرية وجرافة ومصفحتين اقتحمت القرية فجرا، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة، موضحا أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية، وداهمت منازل المواطنين، وفتشتها.

وأشار إلى أن تلك القوات اقتحمت المدارس، أثناء تقديم الطلبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وعملت على إخراجهم بالقوة، مرجحا أن الوضع مهيأ للتصعيد، خاصة بعد اقتحام مماثل يوم أمس، أعقبه مواجهات، وإصابة العشرات بحالات اختناق.