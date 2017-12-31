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ملبورن-الرسالة نت

عثرت السلطات الأسترالية على حطام أول غواصة لها (HMAS AE-1) فُقدت مع طاقمها بتاريخ 14 سبتمبر عام 1914، أثناء الحرب العالمية الأولى.

وأوضحت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريز باين، في تصريح صحفي، أنّ فرق البحث تمكنت من العثور على الغواصة قبالة سواحل جزر دوق أوف يورك التابعة لجمهورية بابوا غينيا الجديدة.

وأضافت باين أنّ فرق البحث عثرت على حطام الغواصة على عمق 300 متر تحت الماء، وأنّ اللغز الذي استمر لمدة 103 أعوام حول مصير الغواصة وطاقمها، يكون قد تمّ حله.

وأشارت باين أنه من الممكن خلال الأيام القادمة، اكتشاف الأسباب التي أدت إلى ضياع الغواصة وتحطمها في قاع البحر.

والغواصة (HMAS AE-1) الأسترالية البالغ طولها 55 متراً، كانت تقوم بدورية قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة لصالح قوات التحالف قبل اختفائها مع طاقمها البالغ عددهم 35 فرداً.