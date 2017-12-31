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رام الله-الرسالة نت

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأحد، بتفاقم الأوضاع الصحية لـ 7 أسرى يقبعون في سجن "عسقلان" الإسرائيلي، في ظل استمرار سياسة الانتهاكات الطبية التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى المرضى، وتعمدها عدم تقديم العلاج اللازم والمناسب لهم، وتركهم فريسة للأمراض تنهش أجسادهم.

وحسب التقرير، فإن من بين الحالات المرضية الصعبة التي رصدها تقرير الهيئة، حالة الأسير ابراهيم أبو مصطفى (34 عاماً) من قطاع غزة، والذي يعاني من مشاكل صحية في الكبد والكلى والمعدة كما يعاني أيضاً من مشاكل عصبية، وتكتفي إدارة السجن بإعطائه مسكنات للآلام بدون تشخيص حقيقي لحالته الصحية.

وذكر تقرير الهيئة أن الأسير مازن القاضي (37 عاماً) من مدينة البيرة، يعاني من تمزق في الغضروف، وقد ازداد وضعه الصحي سوءاً بعد خوضه الاضراب المفتوح عن الطعام والذي استمر 41 يوماً على التوالي، وقد أُجريت عملية جراحية للأسير في منطقة أسفل الركبة وتم تحويله لإجراء جلسات للعلاج الطبيعي، لكنه اشتكى مؤخراً من المعاملة القاسية التي يتعرض لها أثناء نقله في "البوسطة" إلى عيادة سجن "إيشل" لإجراء جلسات العلاج الطبيعي.

وأشار الأسير إلى أنه يُمضي ساعات طويلة مكبل اليدين والقدمين جالساً على كرسي حديدي مدبب بالغ البرودة، ما أدى إلى حدوث مضاعفات على وضعه الصحي لا زال يعاني منها حتى الآن.

وذكر تقرير الهيئة، أن الأسير علي البرغوثي (45 عاماً) من قرية عابود قضاء مدينة رام الله، يمر بوضع صحي مقلق بسبب ما يعانيه من مشاكل في الصدر والقلب، علماً بأن الأسير كان قد خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ فترة، احتجاجاً على مماطلة عيادة سجن عسقلان إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوضعه الصحي، لكن دون فائدة.

وفيما يتعلق بالأسير رياض العمور (47 عاماً) من مدينة بيت لحم، فهو يعاني من مشاكل في القلب، وقد أمضى ثلثي سنوات اعتقاله متنقلاً بين عيادات السجون والمستشفيات نتيجة لوضعه الحرج، أما عن الأسير رمزي البراش من مخيم الأمعري قضاء مدينة رام الله، فهو يعاني من التهابات دائمة في الأذنين منذ ما يقارب3 أعوام، مما تسبب له صعوبة بالسمع وبالأخص الأذن اليمنى، ويعاني أيضاً من تسارع في نبضات القلب بشكل كبير.

كما يعاني الأسير أمير أبو رداحة من مخيم الأمعري قضاء مدينة رام الله، من آلام في رجليه خاصة في منطقة الركبة، وفي كثير من الأحيان لا يستطيع المشي ، ويعاني الأسير عثمان أبو خرج (45 عاماً) من مدينة جنين من مشاكل حادة في القلب.