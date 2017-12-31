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الضفة المحتلة-الرسالة نت

تواصل أجهزة السلطة ملاحقاتها للمواطنين في الضفة، إذ اعتقلت أسيرًا محررًا، فيما تواصل اعتقال آخرين على انتماءاتهم السياسية.

ففي طولكرم، اعتقلت أجهزة السلطة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق وائل الشلبي صباح أمس.

وفي الوقت ذاته، تواصل أجهزة السلطة في سلفيت اعتقال الأسيرين المحررين والمعتقلين السابقين لدي السلطة لعدة مرات، محمد حرب وبلال أبو عصبة على ذمة المحافظ لليوم السادس على التوالي.

وفي ذات السياق تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب الجامعي ليث عصافرة لليوم الثالث على التوالي.