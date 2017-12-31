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الرسالة نت - وكالات

اضطر جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، لخسارة تبديل مبكر خلال مباراة كريستال بالاس, ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

ففي الدقيقة 23 أشرك غوارديولا مهاجمه سيرجيو أغويرو مكان غابرييل خيسوس, الذي لم يقدر على استكمال المباراة بسبب إصابة تعرض لها.

ولم يتمالك خيسوس نفسه من الحزن، وبكى كثيرا في أحضان أعضاء الجهاز الطبي لمانشستر سيتي، وسط محاولات من المدرب لتهدئة اللاعب البرازيلي الشاب.

ويعد خيسوس من أبرز الأسلحة الهجومية في خطط غوارديولا مع كل من رحيم سترلينغ، وأغويرو، وليروي سان, وكيفن دي بروين.