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الرسالة نت - وكالات

يرغب موناكو في التخلص من لاعبه الجزائري رشيد غزال، سواء بالبيع أم بالإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل، حسبما ذكرت تقارير صحافية فرنسية

وتأتي هذه الرغبة بسبب عدم اقتناع المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم بالمستوى الذي قدمه غزال, منذ أن تم التعاقد معه في "الميركاتو" الصيفي في صفقة انتقال حر، قادما من ليون.

ولم ينجح اللاعب في ترك بصمة كبيرة مع نادي الإمارة الفرنسية، حيث اكتفى بتسجيل هدف وصناعة هدفين آخرين من جملة 17 مباراة شارك فيها هذا الموسم في كل البطولات.

وتحدثت تقارير صحافية إيطالية عن تواجد رغبة من بولونيا في التعاقد مع غزال في يناير، حال رحيل نجمه سيموني فيردي لصفوف نابولي.