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غزة-الرسالة نت

أكدت حركة "حماس" أن تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة المحتلة، والإعلان المتزايد عن إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، يكشف حجم الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بدعم وإسناد رسمي من الإدارة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، اليوم الأحد، :"إن سعي حزب الليكود اليهودي المتطرف لتشريع قرار لضم الضفة لـ(إسرائيل) أن قرار ترمب بخصوص القدس شكل القوة الدافعة للاحتلال لتنفيذ سياسته العنصرية وتصفية القضية الفلسطينية".

وحذر قاسم من خطورة سياسة حكومة الاحتلال، مؤكداً أن استمرار انتفاضة شعبنا الفلسطيني وتصعيد مقاومته ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين، ستُفشل كل هذه المشاريع الصهيونية، وستؤسس لكنس الاحتلال والاستيطان عن الأرض الفلسطينية.

وطالب قيادة السلطة الفلسطينية باتخاذ قرار على مستوى التحدي والهجمة الاستيطانية والانحياز الأمريكي، والإعلان صراحة عن التخلي عن مسار التسوية، ووقف التنسيق الأمني، والإسراع في تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية وتعزيزها.