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نابلس-الرسالة نت

أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات وقعت اليوم الأحد، في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البركة الواقعة غربي البلدة، واندلعت مواجهات بينها وبين عشرات الشبان، وأطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأكدت المصادر أن الشاب يوسف إبراهيم عفانة أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وتم نقله الى المستشفى للعلاج.

وكانت مواجهات اندلعت في وقت سابق بين طلبة مدرسة بورين الثانوية المختلطة وقوات الاحتلال في بلدة بورين جنوب المدينة.

كما اندلعت مواجهات في بلدة سالم شرق نابلس على الطريق الالتفافي الواصل بين مستوطنتي "ايتمار" و"ألون موريه"، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والأعيرة المعدنية.