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رام الله-الرسالة نت

قررت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد استدعاء سفيرها لدى لدي الولايات المتحدة الأمريكية للتشاور، وذلك بعد نحو أربعة أسابيع من اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي.

وذكر بيان مقتضب صدر عن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أنه قرر استدعاء رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة السفير حسام زملط للتشاور.

ولم يورد البيان المزيد من التفاصيل حول القرار الذي جاء بعد 25 يوما من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره بشأن القدس المحتلة.