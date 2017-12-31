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الضفة المحتلة - الرسالة نت

كشف عمر فقهاء قائد فريق سنجل بطل دوري الطائرة في الضفة المحتلة, عن موافقة إدارة ناديه على عرض شباب الحسين الأردني, للعب معه خلال الفترة المقبلة.

وقال فقهاء لـ"الرسالة نت", إن نادي شباب الحسين أرسل طلبا رسميا لإدارة سنجل, لأجل الحصول على خدماته, بهدف الظهور في الدور النهائي للدوري الأردني.

ويبدأ الدور النهائي للدرجة الممتازة في الأردن, بالأول من يناير وينتهي في الثامن والعشرين منه.

وأضاف: "عرض شباب الحسين هو حلم كبير بالنسبة لي, أشكر إدارة سنجل على منحي الفرصة بالظهور في الدوري الأردني".

يشار إلى أن فقهاء يعدّ أحد أفضل لاعبي الطائرة في الضفة المحتلة, وسبق له اللعب مع المنتخب الوطني الفلسطيني خلال الفترة الماضية.