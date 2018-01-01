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الرسالة نت - وكالات

بدأت إدارة نادي برشلونة في التفكير بالتعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي، خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق "اللندني" منذ بداية الموسم الجاري.

وأصبح كريستينسن من العناصر الأساسية في صفوف "البلوز" منذ الأزمة التي تفجرت بين المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق ومدافعه البرازيلي ديفيد لويز في نوفمبر الماضي، التي انتهت بإقصاء الأخير من تشكيلة الفريق الأساسية.

وكشفت صحيفة "صن" الإنجليزية, عن إعجاب مسؤولي برشلونة بقدرات المدافع الدنماركي منذ حجزه لمقعد أساسي مع الفريق، خاصة في ظل سنه الصغير، حيث يبلغ من العمر "21 عاما".

وينتهي تعاقد كريستينسن مع تشيلسي بختام الموسم المقبل، ويسعى النادي اللندني لتجديد عقده قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، للحفاظ عليه من إغراءات عمالقة الدوريات الأوروبية.