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الرسالة نت - وكالات

نفى سيلفيو بيرلسكوني رئيس ومالك نادي ميلان السابق، ما تردد "مؤخرا" بشأن إمكانية عودته للنادي الإيطالي، بعد الصعوبات التي تواجه الملاك الصينيين الحاليين للنادي داخل وخارج الملعب.

ويعاني ميلان اقتصاديا ورياضيا هذا الموسم, إذ يحتل الفريق المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، رغم الإنفاق "الضخم" على الصفقات الجديدة في "الميركاتو" الصيفي الماضي.

وخلال مقابلة مطولة مع صحيفة "il giornale" الإيطالية, قال بيرلسكوني: "لا أريد أن أخدع أحدا، قراري بالرحيل عن ميلان نهائي، لم أعد أذهب حتى إلى الملعب".

وأضاف رئيس وزراء إيطاليا السابق: "رغم أن هذا القرار مؤلم بالنسبة لي، قلبي سيظل دائما متعلقا بميلان وبجماهيره العظيمة التي عشقتها".

وكانت تقارير صحافية قد تنبأت بعودة بيرلسكوني إلى قلعة "الروسونيري" مرة أخرى، وذلك عقب تصريحاته العلنية "مؤخرا" حول إقالة فيتشينزو مونتيلا من تدريب الفريق وتعيين جينارو غاتوزو.

يشار إلى أن بيرلسكوني باع ميلان في عام 2016 لمستثمرين صينيين، مقابل 740 مليون يورو, ليبتعد بعدها عن النادي نهائيا بعد رحلة امتدت نحو "31 عاما".