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الرسالة نت - وكالات

حقق ثلاثي فالنسيا الإسباني، سيموني زازا وسانتي مينا ورودريغو مورينو، رقما مميزا، بتسجيل نصف أهداف الفريق في مختلف البطولات خلال عام 2017.

وتناوب ثلاثي "الخفافيش" على زيارة شباك المنافسين في 38 مناسبة من إجمالي 79 هدفا للفريق في العام الذي قارب على الانتهاء.

وتصدر الإيطالي زازا قائمة هدافي فالنسيا برصيد 16 هدفا خلال 44 مباراة (40 في الليغا و4 في كأس إسبانيا)، بمعدل 1.8 هدف في كل مباراة.

وجاء زميله مينا في المركز الثاني برصيد 12 هدفا, متفوقا على رودريغو الذي سجل 10 أهداف.

واستطاع الفريق أن يزور الشباك 45 مرة وسط جماهيره على ملعب "المستايا"، بينما سجل 34 خارج قواعده بمعدل (71 في الليغا و8 في كأس إسبانيا).

وسجل "الخفافيش" 7 أهداف من علامة الجزاء، 4 منها عبر دانيال باريخو، في الوقت الذي فشل فيه بالتسجيل في 8 مباريات من إجمالي 44.