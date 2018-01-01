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الرسالة نت - وكالات

سخر المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال، من غياب التشيلي أليكسيس سانشيز زميله في "الغانرز"، عن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتأهل المنتخب المصري لمونديال 2018 بعد تصدره المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية، بينما فشلت تشيلي في الصعود, بعد احتلالها المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

ونشر النني صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهر خلالها وهو يقود إحدى العربات المستخدمة داخل التمرين، وخلفه المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو ومجموعة أخرى من لاعبي أرسنال.

وعلق النجم المصري على الصورة قائلا: "من قادم معي إلى روسيا؟, آسف صديقي سانشيز، ليس لك مكان معنا"، في إشارة منه إلى غيابه عن المسابقة.

وتحوم الشكوك حول مستقبل سانشيز مع أرسنال، إذ ينتهي عقده مع النادي بختام الموسم الجاري، ورفض أكثر من عرض للتجديد، في ظل أنباء عن اقترابه من مانشستر سيتي.