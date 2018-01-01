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الرسالة نت - وكالات

أثار مصور صحافي غضب جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، الذي يقضي عطلة عيد الميلاد بمدينة "نيويورك "الأمريكية مع أسرته، ما دفع الأخير للدخول في مشادة مع االمصور.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية, أن بيكيه كان يتنزه مع أسرته في "نيويورك"، وأدرك أن هناك مصورا صحافيا يتبعه بسيارته في شوارع المدينة.

ولم يتمكن المدافع من السيطرة على غضبه, وأوقف سيارة المصور وسط الشارع, ثم بدأ يضرب يديه بطريقة عنيفة، وفقا للصور التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية.

كذلك تعرضت والدة بيكيه لوعكة صحية، بينما كانت تستعد لحضور عرض مسرحي في "برودواي" بمدينة "نيويورك" برفقة نجلها وأسرته.

ونقلت والدة بيكيه للمستشفى في سيارة إسعاف، ولم توضح التقارير مزيدا من التفاصيل عن حالتها.