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الرسالة نت - وكالات

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد، عن تفكيره الجاد بالاتجاه للعمل السينمائي عقب اعتزاله كرة القدم، مشددا في الوقت ذاته على تركيزه التام مع "الملكي" حاليا.

وقال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية، إنه يفكر في إنتاج الأفلام السينمائية، والعمل في مجال جديد للمرة الأولى بعيدا عن الرياضة.

وأضاف: "لديّ العديد من الشركات والفنادق وصالات الألعاب الرياضية، ومرتبط بعقد مع شركة نايكي للأدوات الرياضية، هدفي أن أكون رجل أعمال".

وأكد رونالدو أنه بدأ في التخطيط لمستقبله بعد اعتزال كرة القدم، منذ أن كان في الـ"28" من عمره.

وتابع: "لديّ فريق جيد في شركاتي، يساعدونني على بناء المشروعات، وأعتمد عليهم بشكل كبير".

يشار إلى أن رونالدو حصل "مؤخرا" على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم لعام 2017، معادلا رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، كأكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة.