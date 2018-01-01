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غزة - الرسالة نت

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن تتأثر فلسطين اليوم الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، بحيث تنخفض درجات الحرارة، وتسقط الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا فوق كافة المناطق.

وتستمر الأجواء يوم غد الثلاثاء غائمة وباردة مع استمرار الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق إلى أن تضعف فرصة تساقط الأمطار وتتوقف فوق معظم المناطق خلال ساعات الليل، وذلك نتيجة ابتعاد مركز المنخفض الجوي عن المنطقة.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبيا خلال ساعات النهار وباردة خلال ساعات الليل يوم الأربعاء مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار أحيانا على أجزاء من المناطق الشمالية من البلاد.

ويوم الخميس تكون الأجواء باردة نسبيا خلال ساعات النهار وباردة خلال ساعات الليل، وتتجدد تدريجيا فرصة تساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وخاصة خلال ساعات الظهر والمساء.

وتتأثر البلاد يوم الجمعة، بمنخفض جوي جديد مصحوب بكتلة هوائية باردة، بحيث تتجدد فرصة تساقط الأمطار فوق كافة المناطق في البلاد خلال ساعات الصباح والظهيرة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوب بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا، وتستمر فرصة تساقط الأمطار يوم السبت القادم وسط أجواء باردة بوجه عام.