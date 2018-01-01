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طهران – الرسالة نت

كشف مصدر مطلع، لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أنه بعد خلاف دام أكثر من 3 سنوات بشأن قائد "فيلق القدس" المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، الذي يدير معارك إيران والأذرع العسكرية التابعة أو الموالية لها في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها، أعطت الأجهزة الاستخباراتية الأميركية (إسرائيل) الضوء الأخضر لتصفية سليماني، إن استطاعت.

وقال المصدر إن مسؤولا كبيرا سابقا في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد"، أفاد بأن (إسرائيل) كانت قاب قوسين من تصفية سليماني قبل 3 سنوات قرب دمشق، لكن الولايات المتحدة، التي علمت بالخطة، حذرت القيادي الإيراني منها "بطريقة ما"، وهو ما أدى إلى فشلها، لافتا إلى أن خلافا حادا نشب بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية (الإسرائيلية) والأميركية حول هذا الأمر.

وأضاف أن هناك توافقا أميركيا- إسرائيليا اليوم بشأن خطورة سليماني وتهديده مصالح البلدين في المنطقة، كاشفا أن (إسرائيل) تتعقب اللواء عن قرب، وكانت على وشك اغتياله أكثر من مرة.

في سياق متصل، حصلت "الجريدة"، من مصادرها، على معلومات تؤكد أن القيادي الإيراني رقم 2 في سوريا بعد سليماني الذي له علاقة مباشرة به، هو محمد رضا فلاح زاده، ويشغل منصب نائب قائد "الكتيبة 18000".

وأفادت المصادر بأن زاده مُنِح صلاحيات واسعة في الميدان السوري، كما شارك في مؤتمر أستانة في إطار الوفد الإيراني، لافتة إلى أن هذا القيادي الذي ظهر في أكثر من مكان بسوريا في الآونة الأخيرة، يعتبر منسق زيارات الوفود الإيرانية من عسكريين وخبراء قتال وقادة "فيلق القدس" وغيرهم إلى سوريا.

واعتبرت أن الكشف عن هوية زاده يشكل اختراقا لأسرار "الفيلق"، لاسيما أن هذا الرجل الذي أصيب في معركة حلب، يعد هدفا للمعارضين السوريين وربما لإسرائيل وقوات أخرى فاعلة في سوريا.

صحيفة الجريدة الكويتية