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الرسالة نت - فادي حجازي

أكد عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة, أنه سيتم صرف منحة الرئيس ورعاية شركة "الوطنية موبايل" للأندية في قطاع غزة, خلال الأيام المقبلة.

وقال هنية لـ"الرسالة نت", إن منحة الرئيس وصلت اتحاد كرة القدم, وسيتم صرف الشيكات قريبا, مبينا أن قيمتها الإجمالية حوالي 600 ألف دولار لجميع الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

وأضاف: "بخصوص رعاية الوطنية موبايل سيكون أيضا صرفها خلال أيام, أعتقد أن هذا الأمر سيساهم بحل الأزمة المالية للأندية الغزية بشكل كبير".

يشار إلى أن الأندية الغزية تمر بأزمة مالية كبيرة منذ بداية الموسم الكروي 2017-2018, في ظل عدم قدرتها على دفع رواتب اللاعبين.