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الرسالة نت-ترجمة خاصة

زعمت وسائل إعلام عبرية، بتمكن الشاباك "الإسرائيلي"، من اعتقال خلية عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمدينة رام الله سط الضفة المحتلة، خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف "إسرائيلية" بتوجيه من أسرى مبعدين إلى قطاع غزة ضمن صفقة "وفاء الأحرار عام 2011.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أن الخلية تكونت من 17 شخصاً يتبعون لحماس من منطقة رام الله، زاعمه أن الأسير المحرر والمبعد إلى غزة عبد الله عرار المسؤول عن توجيه الخلية.

وادعا الشاباك أن عرار طلب من أحد أفراد الخلية (علاء سيلم) من سكان قرية جبع قرب رام الله، شراء بندقية M16، وتأسيس خلية عسكرية بعد أن حول له أموال لهذا الهدف.

وبحسب مزاعم الشاباك فقد توجه علاء إلى ريان توام من سكان القرية لطب شراء البندقية، وسلمه مبالغ مالية وصلت لعشرات آلاف الشواكل، وقاموا بتوجه لعدد من نشطاء حماس من أجل تجنيدهم، ومنهم محمود أبو عرقوب

وكشف الشاباك أن عرار مسؤول الخلية، أُبعد إلى غزة في الصفقة بعد تنفيذه عملية خطف مستوطن وقتله نهايات انتفاضة الأقصى.