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الضفة المحتلة - الرسالة نت

أعلن نادي أهلي الخليل، تعاقده مع المهاجم الدولي الفلسطيني أحمد ماهر، ليكون أولى صفقات الفريق في الانتقالات الشتوية.

وشهدت الساعات الأخيرة، حديثا قويا عن إمكانية عودة ماهر للاحتراف في الدوري الأردني مرة ثانية، بعد تجربته السابقة في صفوف الوحدات.

ووقّع اللاعب على عقود الانتقال لصفوف أهلي الخليل قادما من شباب الظاهرية، الذي لعب له خلال مرحلة الذهاب.

وسبق لماهر الظهور مع أهلي الخليل قبل موسمين، وشارك في تحقيق العديد من الإنجازات، منها كأسي فلسطين والضفة المحتلة على حساب الشجاعية ومركز بلاطة تواليا.

يشار إلى أن أهلي الخليل أنهى مرحلة ذهاب دوري المحترفين في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.