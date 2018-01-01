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الرسالة نت - وكالات

شهد عالم كرة القدم في عام 2017 كثيرا من الأحداث الرياضية المهمة والكبيرة، التي شغلت الجماهير العاشقة لـ"الساحرة" المستديرة.

وبدأ العام بتحقيق ريال مدريد إنجازات رائعة, ثم تخلله واقعة انتقال نيمار دا سيلفا لسان جيرمان وتخلي سيلفيو بيرلسكوني عن نادي ميلان للصينيين، انتهاء بالإنجاز العربي وفشل إيطاليا بالتأهل إلى كأس العالم 2018.

خماسية الريال

عاشت جماهير ريال مدريد عاما مميزا على صعيد الألقاب، صحيح أن النهاية كانت قاسية بالخسارة في "الكلاسيكو" قبل أيام أمام برشلونة (0-3), لكن الفريق استطاع أن يتفوق على خصومه طيلة العام.

وفي البداية حصد "الملكي" لقب الدوري الإسباني ليعيد هذا اللقب الغائب عن خزائنه منذ فترة، واستطاع بعدها أن يتجاوز خصومه ويصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي حقق لقبه على حساب يوفنتوس (4-1)، ليعود ويتحضر للموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة، فهزم مانشستر يونايتد في السوبر الأوروبي بمواجهة جوزيه مورينيو، ثم انتصر في السوبر المحلي على برشلونة ومدربه الجديد آنذاك إيرنيستو فالفيردي.

ومع زين الدين زيدان غادر الريال للعب بعدها في كأس العالم للأندية، وبالفعل عاد إلى العاصمة الإسبانية مدريد باللقب، إثر التفوق في نصف النهائي على الجزيرة ثم غريميو في النهائي.

نيمار

تابع العالم بأسره كثيرا من الصفقات الرنانة، لكن قضية النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا كانت من الأبرز على الساحة، وذلك بعدما قرر مغادرة فريق برشلونة للالتحاق بباريس سان جيرمان الذي كان مستعدا لدفع مبلغ 220 مليونا من أجل كسر البند الجزائي في عقده.

وعاش الجميع في تلك الفترة حالة من التوقع، حتى أن بعض الصحف قالت إن الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز حاولا إقناعه بالبقاء مع النادي، وأشيع أيضا أن الأول عرض عليه المساعدة ليصبح الأفضل في العالم ليتوّج بالكرة الذهبية، لكن بعد مفاوضات عسيرة ومشاكل كبيرة ومحاولات عرقلة استطاع نجم البرازيل التوقيع مع النادي الباريسي، ما دفع الجماهير إلى مهاجمته.

بيع ميلان

انتهت حكاية "31 عاما" من اللحظات السعيدة والحزينة لإدارة ميلان السابقة، رحل معها الرئيس سيلفيو بيرلسكوني وكذلك أدريان غالياني، حين بيع النادي لشركة "روسونيري سبورت إنفستمينت لوكسمبرغ" لمستثمرين صينيين، وبذلك أسدلت ستارة اسم تاريخي في عالم الكرة.

ولم تصدق جماهير "الروسونيري" في البداية هذا الأمر، إذ عاشت "سيناريو" مشابها في 2016، لكن حين أعلن عن الأمر رسميا امتزجت المشاعر بين الفرحة والحزن، بعضهم ودّع بيرلسكوني صانع الأمجاد واعتبر أن أيام الفريق الجميلة زالت برحيل هذه الأعمدة، فيما رأى آخرون أن الشمس ستشرق من جديد في سماء "سان سيرو".

تألق العرب

شهد هذا العام حدثا تاريخيا بتأهل 4 منتخبات عربية إلى مونديال روسيا 2018، فمنتخب المغرب حجز مكانا بين أفضل منتخبات العالم وأكد مشاركته للمرة الخامسة في العرس العالمي المقبل، وهو من دون شك يملك لاعبين مميزين على غرار حكيم زياش (أياكس أمستردام), المهدي بن عطية (يوفنتوس), وكريم الأحمدي (فينورد), وآخرين.

المنتخب العربي الثاني الذي تأهل هو تونس، الذي سبق له الحضور 4 مرات خرج من الدور الأول في جميعها، لكن التونسيين في الوقت الحالي يستبشرون خيرا, بعد تألق اللاعبين تحت قيادة نبيل معلول ووجود بعض المحترفين في الخارج.

أما العربي الثالث فهو منتخب مصر, الذي نجح في الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا 2017 وخسر أمام الكاميرون، وهذا الأمر أعطى دافعا للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر ولاعبيه من أجل تحقيق حلم العودة إلى العرس العالمي بعد سنوات طويلة من الغياب، وتحديدا منذ مونديال 1990 بإيطاليا، وبالفعل كان محمد صلاح وزملاؤه في الموعد وتأهلوا قبل الجولة الأخيرة، في حين كانت السعودية المنتخب العربي الأخير, الذي يملك لاعبين محليين سيحاولون تحقيق نتيجة طيبة، رغم أن مجموعتهم ليست سهلة أبدا بوجود روسيا والأوروغواي و"الفراعنة".

خيبة إيطاليا

وعاشت إيطاليا خيبة أمل كبيرة في عام 2017، حين فشل "الآتزوري" في التأهل إلى المونديال، بعدما اضطّر لخوض الملحق الأوروبي، الذي واجهت فيه السويد.

وخسرت إيطاليا ذهابا (0-1)، وفي لقاء الإياب على ملعب "سان سيرو" تعادل الطرفان (0-0)، ليغيب "الآتزوري" عن هذا الحدث للمرة الأولى منذ 1958، ما أسفر عن إقالة المدرب جيامبيرو فينتورا من منصبه، وبعدها استقال رئيس الاتحاد الإيطالي كارلو تافيكيو.