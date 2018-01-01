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غزة - الرسالة نت

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن الموعد الرسمي لتوزيع منحة الرئيس على الأندية في قطاع غزة.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه, إنه سيتم توزيع منحة الرئيس عصر الثلاثاء في فندق "المتحف" غرب غزة.

وتمنى الاتحاد أن يحضر مندوبو الأندية حفل توزيع منحة الرئيس, لا سيما أن المئات من اللاعبين لم يحصلوا على رواتب منذ بداية الموسم.

يشار إلى أن منحة الرئيس تبلغ قيمتها 608 آلاف دولار لجميع الدرجات, بواقع 25 ألف لكل فريق بالممتازة, و15 ألف للأولى, و5 آلاف للثانية, و3 آلاف للثالثة.