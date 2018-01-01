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الرسالة نت-وكالات

لا تحمي إضافات الكالسيوم أو فيتامين "دي" كبار السن من هشاشة العظام، تلك خلاصة دراسة حديثة قام بها #علماء صينيون شملت تحليل 33 دراسة سابقة مكرسة لتحديد تأثير الإضافات الغذائية المحتوية على الكالسيوم أو فيتامين "دي" على عظام المسنين.

وحسب #دراسات سابقة، فإن فيتامين "دي" يلعب الدور الرئيس في تنظيم عملية امتصاص #الكالسيوم، ويحفز نمو نسيج العظام كما ثبتت فعاليته في الوقاية من أمراض القلب و الاكتئاب و عدة أنواع من #السرطان.

غير أن الباحثين في الدراسة الحديثة التي شملت 51 ألف شخص مسن، أشاروا إلى أن تناول إضافات الكالسيوم لا علاقة له بتخفيض خطر حدوث كسور جديدة، دون النظر إلى الجرعة وجنس الشخص ونسبة الكالسيوم في غذائه أو التركيز الأولي لفيتامين "دي" في دمه.