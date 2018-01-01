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القدس المحتلة -الرسالة نت

طلبت هيئة الدفاع عن الفتاة عهد التميمي تمديد الاعتقال لثمانية أيام خلال جلسة بمحكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية اليوم الاثنين، وذلك بعد أن قدمت النيابة العامة الإسرائيلية 12 تهمة لعهد.

وعقدت مساء اليوم جلسة في محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله للنظر في قضية عهد وابنة عمها نور التميمي، حيث قالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن الجلسة رُفعت بعد أن طلبت هيئة الدفاع تمديد الاعتقال لثمانية أيام، لأن الهيئة استلمت لائحة الاتهام قبل نصف ساعة فقط.

وطلبت النيابة العامة توجيه 12 تهمة لعهد التميمي (16 عاما)، كما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن عهد متهمة بمهاجمة جنديين إسرائيليين، إضافة إلى خمسة أحداث أخرى هاجمت فيها أفراد قوات الأمن وألقت باتجاههم الحجارة، ومنها أيضا اعتراض عمل الجيش والمشاركة في أعمال شغب وتحريض الآخرين على المشاركة فيها.

ولفت أدرعي إلى أنه تم تقديم لائحة اتهام أيضا بحق ناريمان التميمي، والدة عهد، بسبب مشاركتها في مهاجمة الجنديين والتحريض عبر فيسبوك، موضحا أن النيابة العسكرية طلبت تمديد فترة اعتقال عهد ووالدتها حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عهد فجر يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، كما كانت تركل أحدهما وترفع يدها لتصفع وجهه.

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالقبض على الفتاة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وبالفعل اعتقلت عهد ووالدتها ناريمان (40 عاما)، وفي 20 ديسمبر/كانون الأول اعتُقلت نور التميمي (21 عاما) ابنه عم عهد لظهورها في مقطع الفيديو نفسه وهي تقاوم القوات الإسرائيلية.