تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

صعد فريقا الشهيد ياسر عرفات وشباب غزة لنهائي بطولة الشهيد "ثائر ماضي", إثر انتصارهما على رائد شحادة وسامي الحلبي تواليا, في نصف نهائي المسابقة, التي تجري على صالة نادي الصداقة غرب غزة.

وتفوق فريق ياسر عرفات على نظيره رائد شحادة (2-1), تبعه شباب غزة بفوز كبير على سامي الحلبي (4-1).

ومن المقرر أن تجري المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين, الجمعة المقبل الساعة الخامسة مساء على صالة نادي الصداقة.

يشار إلى أن هذه البطولة تعتبر التاسعة التي ينظمها أصدقاء الشهيد "ماضي" (عمار هنية, وفضل أبو ناجي, ومحمد الخطيب, ونوح الغول) بشكل سنوي على صالة نادي الصداقة.