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الرسالة نت - فادي حجازي

دخلت أندية الدرجتين الممتازة والأولى, المرحلة الأخيرة من التحضير لانطلاق مرحلة الإياب في الثاني عشر من يناير الجاري.

وخاضت الأندية عددا من اللقاءات الودية, استعدادا للدور الثاني, على أمل الظهور بصورة قوية في المباريات الرسمية.

ويطمح البعض لمواصلة عروضه المميزة في الإياب, في الوقت الذي يمني فيه آخرون أنفسهم بالارتقاء أكثر في جدول الترتيب.

دوري الممتازة

أنهى الصداقة الدور الأول للممتازة في الصدارة برصيد 24 نقطة, بفارق نقطتين أمام غزة الرياضي وشباب خانيونس تواليا, بينما يأتي خدمات رفح رابعا برصيد 17 نقطة.

ويبدو من شكل الترتيب الحالي, أن الأندية الثلاثة الأولى ستواصل المنافسة على صراع اللقب فيما بينها, في الوقت الذي تترقب فيه أندية أخرى أي فرصة للقدوم من الخلف والتقدم في الجدول.

ويطمح خدمات رفح لتكرار سيناريو الموسم الماضي, وترقب أي عثرة لثلاثي المقدمة, على أمل دخول المنافسة على درع الدوري.

أما شباب جباليا الذي يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة, فأمنياته لا تزال البقاء في مكان يضمن له اللعب مع الكبار الموسم المنصرم, وتجنب "سيناريو" الهبوط الذي حدث معه مرتين.

في المقابل, يحرص شباب رفح السادس برصيد 14 نقطة على الظهور بشكل قوي في الإياب واستعادة هيبته, لأجل إسعاد جماهيره, في ظل تحقيقه 3 ألقاب في عام 2017 (كؤوس غزة وفلسطين والسوبر الغزي).

دوري الأولى

يبدو التكهن بشكل المنافسة على اللقب صعبا للغاية في دوري الأولى, بعكس الممتازة, الذي تبدو فيها الأمور أوضح نوعا ما.

ويحتل خدمات خانيونس الصدارة برصيد 23 نقطة, في حين يأتي خدمات البريج وبيت لاهيا ثانيا وثالثا على التوالي برصيد 19 نقطة لكل واحد منهما, بفارق نقطة واحدة فقط أمام الزيتون والتفاح على الترتيب.

ويعتبر هذا الخماسي هو الأقرب وفقا للأرقام للمنافسة على خطف بطاقتي الصعود للممتازة في نهاية الموسم, طالما لم تحدث أي انتفاضة على مستوى الأداء من أندية أخرى.

ومن المتوقع أن يكون خدمات النصيرات سادس الترتيب برصيد 16 نقطة, أحد الفرق التي ستظهر بقوة في الإياب, ما يهدد طموحات الأندية الخمسة المتواجدة في أول الترتيب, كذلك يبرز الجلاء السابع برصيد 16 نقطة أيضا, كفريق مرشح للمنافسة, في ظل فارق النقاط البسيط بينه وبين الثاني (3 نقاط فقط).