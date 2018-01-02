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الرسالة نت - وكالات

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن مدة غياب مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي تعرض لإصابة في مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أود القول إن لوكاكو سيغيب مدة أسبوع، ليس هناك شيء خطير، لكننا نريد حمايته".

وحول اضطرار الفريق للتكيف مع غياب المهاجم, أكد أن فريقه يضم لاعبين مميزين آخرين قادرين على تعويضه في المباريات.

يشار إلى أن اليونايتد تفوق في مباراته الأخيرة على إيفرتون (2-0), بغياب لوكاكو.