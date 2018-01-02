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غزة- الرسالة نت

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر اليوم الثلاثاء تأثير المنخفض الجوي على البلاد، بحيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية وتسقط الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق.

وتضعف فرصة تساقط الأمطار وتتوقف فوق معظم المناطق خلال ساعات الليل، وذلك نتيجة ابتعاد مركز المنخفض الجوي عن المنطقة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس تكون الأجواء باردة نسبيا خلال ساعات النهار وباردة خلال ساعات الليل، وتتجدد تدريجياً فرصة تساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وخاصة خلال ساعات الظهر والمساء.

وفي يوم الجمعة يتوقع الراصد أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد مصحوب بكتلة هوائية باردة، بحيث تتجدد فرصة تساقط الأمطار فوق كافة المناطق في البلاد خلال ساعات الصباح والظهيرة، وتكون الامطار غزيرة ومصحوب بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا، وتستمر فرصة تساقط الأمطار يوم السبت القادم وسط أجواء باردة بوجه عام.