تصغير الخط تكبير الخط

غزة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر عبرية إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا من الضفة، بدعوى أنهم من "المطلوبين" وجرى تحويلهم إلى مراكز التحقيق المختلفة.

وزعم الاحتلال العثور على سلاح في بلدة جماعين قرب نابلس؛ ويصادر مبالغ مالية من بلدة عناتا شرق القدس.

والمعتقلين هم:

١. سليم الرجوب- دورا جنوب الخليل

٢. محمد أحمد الجابري- مخيم العروب شمال الخليل

٣. إيهاب كمال الجوابرة- مخيم العروب الخليل

٤. أيمن مصطفى ملش- مخيم عايدة بيت لحم

٥. أحمد لطفي دعامسة- مخيم عايدة بيت لحم

٦. إبراهيم الجبالي- نابلس

٧. محمد رشيد رضوان- عزون شرق قلقيلية

٨. محمد ذياب الشيخ- عناتا شرق القدس

١٠. زوجة محمد ذياب الشيخ- عناتا شرق القدس

١١. ابنة محمد ذياب الشيخ- عناتا شرق القدس

١٢. ناصر عزام الرفاعي- عناتا شرق القدس