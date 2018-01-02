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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

صادق الكنيست "الإسرائيلي" عند منتصف الليل على مشروع قانون “القدس الموحدة” بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة باي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.

وصوت لمشروع القانون الكنيست بكامل هيأته وبأغلبية 64 عضو مع، و 51 ضد و امتناع (واحد) على تعديل القانون الاساسي: "القدس عاصمة اسرائيل الموحدة ".

وينص القانون المعدل على أن كل تنازل عن أجزاء من القدس يلزمه موافقة 80 عضو كنيست على ذلك، وهذا يعني أن القدس الغربية والبلدة القديمة والقدس الشرقية والأحياء التابعة لها أصبحت جزءاً واحداً ولا يمكن لأي حكومة إسرائيلية في المستقبل أن تستطيع التنازل عن اي جزء من القدس في إطار أي حل مع الفلسطينيين.

ويعتبر هذا من أصعب المستحيلات في إسرائيل، وبهذا انتهى مجرد التفكير بالوصول لحل مع "إسرائيل" عبر المفاوضات (نهاية المشروع السياسي والحل السلمي) للقضية الفلسطينية، وهذا جزء جديد من سلسلة إجراءات الضم التي تقوم "إسرائيل" بها هذه الأيام للضفة الغربية.