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الرياض- الرسالة نت

قالت وسائل إعلام سعودية إن ثلاثة جنود سعوديين قتلوا في معارك مع مسلحي جماعة الحوثي على الحدود بين السعودية واليمن.

وكان الحوثيون أعلنوا قتلهم جنديين سعوديين في قطاع جازان جنوب غربي السعودية. ودارت مواجهات أخرى بين الحوثيين والجيش السعودي في منطقة نجران على الشريط الحدودي.

وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت الجمعة بمقتل أربعة جنود سعوديين في اشتباكات مع الحوثيين، في حين قالت وكالة سبأ التابعة لجماعة الحوثي إن القوة الصاروخية والمدفعية للحوثيين استهدفت القوات السعودية قبالة منفذ الخضراء في نجران وقبالة صحراء البقع، وتحدثت عن تدمير 23 آلية عسكرية سعودية.

وتتزامن هذه المعارك على الحدود السعودية اليمنية مع تقدم قوات الجيش الوطني اليمني على حساب الحوثيين في محافظة الجوف شمالي اليمن، حيث تقدمت باتجاه مديرية برط العنان في المحافظة بعد استكمالها السيطرة على منطقة اليتمة مركز مديرية خب والشعف وفق مصادر عسكرية.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش أسرت أكثر من ثلاثين مقاتلا من مليشيا الحوثي ووصلت إلى منطقة "الحشيفا" بوابة مديرية برط العنان.

الجزيرة نت