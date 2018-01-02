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القدس المحتلة - الرسالة نت

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن أكثر من 25 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال العام 2017، مؤكدةً أن الرقم يشير إلى وجود ارتفاع "قياسي" في أعداد المقتحمين، مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح مدير عام دائرة الأوقاف الشيخ عزام الخطيب في بيان صحفي أن اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى خلال العام ٢٠١٧ سجلت أعلى نسبة مقتحمين، حيث بلغ مجموعهم ما يقارب ٢٥٦٣٠ متطرف، في استباحة واضحة لقدسية المسجد.

وأضاف أن أعداد المقتحمين في ازدياد، في ظل الفتاوى الصادرة عن الحاخامات اليهود التي تحرض على اقتحام الأقصى، وفي ظل دعم حكومي إسرائيلي لهؤلاء المقتحمين.

وحذر الخطيب مما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات هادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم منذ عام ١٩٦٧ في الأقصى، كمسجد خالص للمسلمين تحت رعاية ووصاية الملك عبد الله الثاني بن الحسين خادم الأماكن المقدسة بالقدس الشريف.