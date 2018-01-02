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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

اتهم وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، رؤساء المعارضة "الإسرائيلية" بجر حكومة الاحتلال لحرب مع قطاع غزة.

وأضاف ليبرمان خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، في رده على إطلاق الصاروخ الليلة الماضية نحو "إسرائيل"، أن رؤساء المعارضة الذين يتهمون الحكومة "الإسرائيلية" بإضعاف قوة الردع "الإسرائيلية" يريدون الحكومة الانجرار لحرب مع غزة.

وتابع: نحن نعلم أن من يطلقون الصواريخ هم مجموعات مسلحة، تريد جرنا لحرب شاملة في قطاع غزة، فرؤساء المعارضة والمجموعات المسلحة هدفهم واحد وهو الانجرار نحو حرب مع غزة.