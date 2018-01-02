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غزة- الرسالة نت

قال رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض إن عام 2017 هو العام الأفضل على خزينة السلطة الفلسطينية، والأسوأ على قطاع غزة.

وأضاف فياض في حديث خاص لموقع الجواد الإخباري، أن مجموع الأموال التي تم جبايتها من قطاع غزة لعام 2017 تجاوزت المليار دولار، مؤكدا أن سكان القطاع لم يستفيدوا من هذه الأموال إلا القليل جدا.

وأكد أن السلطة تحاصر قطاع غزة اقتصاديا لصالح خزينتها، موضحاً أن السلطة لا تعاني من أي أزمة مالية.

وذكر ان السلطة لا يوجد لديها خطة لتحسين الأوضاع الاقتصادية لعام 2018 في قطاع غزة، و أن غزة بحاجة لخطة إنقاذ عاجلة، متوقعاً أن السلطة باجراءاتها العقابية تدفع اهل غزة إلى الاقتتال الداخلي أو الحرب.