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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

ذكر موقع "والا" العبري، ان حركة حماس، أرسلت رسالة لـ “إسرائيل" عبر وسيط دولي، حذرت فيها من الانفجار القريب بغزة.

وأشار المحلل العسكري، في موقع والا العبري، آفي يسسخاروف، إلى أن حماس حذرت في رسالتها من النتائج الوخيمة المترتبة على الوضع الإنساني في غزة.

ونقل الموقع العبري الرسالة عن صحيفة "الحياة" الناطقة بالعربية، حيث حذرت حماس "إسرائيل" من تعطيل المصالحة مع فتح بغزة.

ووفق الموقع العبري، اتهمت حماس في رسالتها "إسرائيل" بأنها المسؤولة عن تدهور الأوضاع في غزة، محذرة من انفجار قريب إذا استمرت الأوضاع على هذه الحالة.

وتطرق المحلل لتصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، غادي آيزنكوت الرافضة للمطالبات الإسرائيلية الداخلية بفتح حرب ضد حماس كرد على إطلاق الصواريخ.

وبحسب المحلل، حذر آيزنكوت، من انهيار الأوضاع الانسانية بغزة.