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غزة - الرسالة نت

كرّم نادي السلام لذوي الاحتياجات الخاصة, فريقي الرجال والفتيات الحاصلين على لقبي بطولة دوري السلة للكراسي المتحركة, في الحفل الذي جرى بمقر النادي بحي الزيتون شرق غزة.

وحضر الحفل عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة, وهدى نعيم النائب في المجلس التشريعي, ود. سمير أبو جياب رئيس جمعية المعاقين حركيا, ومحمد العربي مدير نادي السلام, وناظم جابر ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة, والعديد من الشخصيات الرياضية المرموقة.

ورحّب ظريف الغرة عضو إدارة نادي السلام وعريف الحفل, بالمتواجدين, متمنيا أن يكون عام 2018 حافلا بالإنجازات لناديه.

أما العربي, فقال إنه سعيد بتربع السلام على لقبي الرجال والفتيات بدوري السلة للكراسي المتحركة, كاشفا عن وجود مشاركة خارجية للفريق في بطولة "أجيال الغد" بالأردن خلال شهر أبريل المقبل.

وأكد أن هذا التكريم هو أقل واجب من النادي بحق أبطاله, الذين قدّموا مستويات رائعة في الدوري.

من جانبها, أوضحت نعيم أن المجتمع الفلسطيني فخور بإنجازات أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2017, وعلى رأسهم نادي السلام بطل دوري السلة للكراسي المتحركة.

وذكرت أنها سعيدة لكونها جزء من فريق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار السنوات الأخيرة.

في المقابل, كشف هنية عن نيته تنظيم حفل ضخم خلال فبراير المقبل, لتكريم أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حققوا الإنجازات في عام 2017.

وبيّن أن الجميع مقصر بحق رياضة المعاقين, آملا أن يكون على قدر المسؤولية لإسعادهم في البطولات المقبلة.

وفي نهاية الحفل, كرّم نادي السلام أبطاله الحاصلين على لقب الدوري, بالإضافة للاعبيه أصحاب الإنجازات الفردية الرائعة.