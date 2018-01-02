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الرسالة نت - وكالات

يراوغ جوشوا كيميتش ظهير أيمن بايرن ميونيخ، إدارة ناديه فيما يخص توقيع عقد جديد مع الفريق "البافاري"، بعدما طلب تعديل بعض البنود المالية في العقد الذي قدم له من أجل الموافقة على تمديده صيف 2023

وقال كيميتش في تصريحات لمجلة "كيكر" عن مسألة تجديد عقده مع البايرن: "لا زلنا في مرحلة المفاوضات خلال الوقت الحالي".

وأوضحت "كيكر" أن اللاعب طلب من إدارة بايرن تحسين عقده من الناحية المالية, خاصة في ظل وجود اهتمام من أكثر من فريق أوروبي بخدماته، أبرزهم مانشستر سيتي وبرشلونة.

ونجح كيميتش منذ اعتزال فيليب لام بنهاية الموسم الماضي، في حجز مقعد أساسي في بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا.

يشار إلى أن كيميتش انضم إلى صفوف "البافاري" في صيف 2015 قادما من لايبزيغ، علما أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2020.