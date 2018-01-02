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بقلم: د. بسام أبو ناصر - أمراض باطنية وصدرية (طبيب أسرة)

كثيرا ما نسمع شكوى السيدات المرضعات –واحيانا غير المرضعات- عن الم وتشقق الحلمات وخصوصا في الفترة الأولى: الشهرين التاليين بعد الولادة والرضاعة.

ففي بداية الرضاعة الطبيعية تشعر الام بأن الحلمات تعطي المزيد من الحليب وهذا أمر طبيعي ولكن ذلك يرافقه ألم وتشقق ونزيف الحلمة في بعض الأحيان.

فالألم في البداية يكون عبارة عن إشارة طبيعية لتشقق الحلمات والحاجة إلى تغيير وضعية الطفل أثناء الرضاعة.

فإذا كان تشقق الحلمات وحدوث نزيف دموي من الحلمة خلال الأسبوع الأول من الرضاعة الطبيعية أمر مقلقا للمرضعة فمن المرجح أنه يحدث بسبب زيادة تدفق الدم إلى الثدي ويجب محاولة معالجته في غضون أيام قليلة، وذلك لتجنب حدوث المزيد من المشاكل.

فما هي أعراض تشقق الحلمة؟

من أهم الاعراض التي يجب الانتباه لها والتي تستوجب استشارة الطبيب عند ملاحظتها والتي تكون مصاحبة للألم الحاد في الحلات:

ألم شديد في الثدي من الامام وحول الهالة وجدار الثدي حكة وتورم في الحلمة. تشققات حول الحلمة أو عليها نزيف في الثدي ظهور كتل ونتوءات في الثدي. إفرازات من الحلمة صديدية أو دموية.

ويجب أن نلاحظ ايضا أن الام المرضعة مع كل الاعراض السابقة سنجدها قد تعاني من:

الصداع المتكرر او الحاد. ارتفاع في درجة الحرارة، وخصوصا الليلية. عدم انتظام الدورة الشهرية زيادة ملحوظة في الوزن أو انتفاخ البطن تقلبات مزاج حادة وتوتر شديد.

أسباب تشقق الحلمات بشكل عام:

هناك العديد من الأسباب المحتملة وراء تشقق الحلمات وربما تتطلب منك العناية الطبية الفورية وهي كالآتي:

الدورة الشهرية:

يعمل خلال الدورة الشهرية نوعان من الهرمونات: هرمون الأستروجين ومهمته التبويض والبروجستيرون وهو المسئول عن وقت الإباضة، ويحفز الثاني احتفاظ الجسم بالماء. والهدف من ذلك، هو أن الرحم يحتاج إلى الاستعداد لاحتمالية الحمل من خلال توفير الماء والغذاء مما يعمل على تضخم حجم الثدي بشكل طبيعي، حتى أن بعض النساء قد تستصعب لبس الملابس وخصوصا حمالات الاثداء في النصف الثاني من الدورة الشهرية بسبب تخزين الماء في أنسجة الثدي مما يتسبب في تمدد الثدي وحدوث تشققات الحلمات أثناء فترة الدورة الشهرية.

العدوي الفطرية:

تنجم العدوي الفطرية عن فرط نمو فطريات على الجلد المحيط بالثدي. تقوم العدوي الفطرية بقتل البكتريا الصديقة الموجودة على الجلد وخصوصا على الحلمة او ما يحيطها من الجلد.

3. العدوي البكتيرية:

وقد تحدث تشققات الحلمة من خلال عدوى المكورات العنقودية الذهبية وهي بكتريا توجد عادة في الجلد ومسئولة عن تشقق الحلمة، ويجب التنويه، أنه غالباً ما يكون تشخيص العدوى البكيترية أمرا صعبا.

الأدوية:

تناول أدوية بصورة منتظمة، يمكن أن يسبب تشقق الحلمة. لأن بعض الادوية مسئولة عن مشاكل هرمونية معينة وخصوصا ادوية مضادات الاكتئاب، وادوية الحساسية التي من اعراضها الجانبية الخطيرة أنها تعمل على جفاف الجلد ومن ضمنه حلمة الثدي.

سوء وضعية الطفل الرضيع على صدر أمه، ومحاولته الدائمة الامساك بالحلمة عبر اللثة والتي تكون غالبا صلبة مما يسبب الضغط على الحلمة وتآكلها، والشعور بالألم اولا ومن ثم تشققها. استخدام الماء الساخن للاستحمام وخصوصا اثناء الحمل:

تبين أن استخدام الماء الساخن خلال الحمل للتخفيف آلام الظهر يتسبب في تشقق الحلمة خصوصاً مع استخدام صابون قاس لأنها تؤدي إلى الجفاف والمزيد من الضرر.

العلاج:

أهم اتجاه في العلاج يكون متجها الى تعليم الام وقبل الولادة كيفية الرضاعة واتخاذ وضعية صحيحة أثناء الرضاعة

حيث أن غالبية النساء (في اول حمل لهن ) غالباً لا يدركن أن وضعية الرضاعة الخاطئة أحد أسباب تشقق الحلمة. حاولي استخدام وسادة اثناء الرضاعة والجلوس عند الرضاعة. هذه الوسادة توفر للطفل الارتفاع اللازم فتختفي تشققات الحلمة.

وينقسم العلاج الى علاجات دوائية وعشبية وبعض الزيوت الطبيعية.

اولا العلاجات الدوائية:

تستخدم المركبات التي تعمل على التئام التشققات وترطيبها، وتعالج الفطريات واشهرها مرهم البانتينول

العلاجات المنزلية الطبيعية:

استخدام الثلج:

يُعد الثلج واحدا من أفضل العلاجات المنزلية لالتهابات الحلمات وخصوصا تشقق الحلمة. استخدمي 4 قطع صغيرة من الثلج وتدليك المنطقة مباشرة باستخدام قطعة من القماش القطني الناعم على الأقل مرتين يوميا لتخفيف التشقق.

2. زيت الزيتون:

يُعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز من افضل الطرق البيتية ايضا في التخلص من تشقق الحلمات وازالة ألم الحلمة لأنه عنصر ترطيب رائع، ويفضل وضع الزيت قبل موعد الرضاعة والسماح بتركه 30 دقيقة على الأقل ثم استخدام الماء الفاتر في غسله جيدا بعد ذلك.

الصبار:

يُعتبر الصبار من الأعشاب الممتازة لتشقق الحلمات. ضعي هلام الصبار على جلد الحلمات.

زيت اللوز الحلو

يستخدم بنفس طريقة زيت الزيتون تماما

العسل:

يعمل العسل كمضاد للالتهابات وتوفير خصائص مضادة للبكتريا وبذلك الشفاء من وجع الحلمة. من خلال تطبيق كمية من العسل علي المنطقة المتضررة من التشقق ويجب غسل العسل جيداً قبل الرضاعة.

وأخيرا يجب ان تعلمي عزيزتي الام ان استخدام قطرات من الحليب أفضل العلاجات التي يمكنك استخدامها لحل مشاكل الحلمات. لأن حليب الثدي يحوي العديد من الأجسام المضادة التي تؤدي إلى التئام الشقوق والجروح في جميع انحاء المنطقة.

ولكن اذا استمر التشقق والالم، يجب العرض على طبيب الاسرة الخاص لاتخاذ الاجراءات المناسب لكل حالة على حدة.

.ودمت وطفلك بصحة وعافية