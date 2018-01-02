تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

نصت مسودة التصنيف الدولي للأمراض على أن منظمة الصحة العالمية قد تصنف الإفراط في ألعاب الفيديو كأحد الأمراض مستقبلا.

وعلى العكس من التصنيف الحالي، فإن القائمة الجديدة تتضمن بند "اضطراب الألعاب" في فئة "الاضطرابات التي تعتمد على أساس سلوك الإدمان"، ومنها على سبيل المثال إدمان ألعاب المقامرة.

وينص التصنيف الدولي للأمراض الجديد على أن تعريف "اضطراب الألعاب" يشير إلى "ألعاب الفيديو أو الألعاب الرقمية المتكررة أو المستمرة"، والتي يفقد فيها الشخص السيطرة على عدد مرات استخدام الألعاب أو مدة اللعب أو شدته.

ومن ضمن الأعراض الأخرى لاضطراب الألعاب: إعطاء الأولوية للعب بشكل مفرط، بحيث يتم إهمال مجالات الحياة الأخرى، أو مواصلة اللعب رغم العواقب السلبية.

ومن المقرر أن يصدر التصنيف الدولي للأمراض الجديد خلال الصيف المقبل.