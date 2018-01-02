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الرسالة نت- ترجمة خاصة

قالت تسيفي لفني إن الحكومة الإسرائيلية لا تملك سياسة نحو غزة وأن المزيد من العمليات العسكرية لن يجلب الهدوء.

وأضافت الوزيرة السابقة في حديث مع موقع والا العبري: "نحن بحاجة الى خط دبلوماسي يؤدى الى نزع السلاح في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن القوة العسكرية يجب استخدامها ضد حماس عند الضرورة.

وأوضحت ليفني أن احتلال غزة مرة أخرى وإعادة بناء مجمع غوش قطيف ليس من الخيارات المطروحة، مشيرة إلى أن الوضع القائم هو العيش بين جولة الحرب وجولة الهدوء وهو ليس جيدًا بما فيه الكفاية.

وأشارت ليفني إلى أن نتنياهو قال في حملته الانتخابية بعد حرب 2009 دعوني أستخدم قوة مفرطة وأهزم حماس لكنه لم يفعل ذلك.