تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت -وكالات

قذيفتان من الأراضي السورية تسقطان في جنوب شرق تركيا

الرسالة نت -وكالات

سقطت قذيفتان مدفعيتان مصدرهما الأراضي السورية، الثلاثاء، على ريف ولاية هطاي جنوب شرق تركيا، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية تركية.

وقالت المصادر إن القذيفتين اللتين أطلقتا من منطقة خاضعة لسيطرة النظام السوري، سقطتا قرب مخفر حدودي بمنطقة "بلنغوز" في قضاء يايلاداغي الحدودي مع سوريا.

وأضافت أن الوحدات العسكرية التركية، ردت بالمثل على مصادر إطلاق القذيفتين، مشيرة إلى أن القذيفتين سقطتا على أرض زراعية خالية ولم تسفرا عن قتلى أو جرحى.

تجدر الإشارة إلى أن هجمات النظام السوري على القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة، القريبة من حدود هطاي لا تزال متواصلة.