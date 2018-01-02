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غزة- الرسالة نت

أعلن أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، مساء الثلاثاء، أن جهوداً تبذلها القيادة والحكومة الفلسطينية لإعادة خط الكهرباء الإسرائيلي (45 ميجا) لقطاع غزة خلال ساعات.

وقال عبد الرحيم: إنه وبجهود يبذلها شخصياً بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية وبتعليمات من الرئيس محمود عباس سيتم إعادة خط الكهرباء الإسرائيلي المقطوع عن قطاع غزة خلال ساعات، وذلك بعد أن قامت شركة توزيع كهرباء غزة بإيداع مبلغ 10 مليون شيكل لدى بنك فلسطين كضمان بنكي.

وأشار أمين عام الرئاسة، في تصريح أورده "صوت الحرية" أن المشكلة الأساسية كانت في هذا الخط هو بعدم تحويل الشركة في غزة لعوائد الجباية لوزارة المالية وسلطة الطاقة، التي بموجبها يتم إمداد الشركة بخط الكهرباء.

وفي موضوع ذي صله، قال رئيس سلطة الطاقة في حكومة التوافق الوطني ظافر ملحم إن سلطة الطاقة ستصدر غداً بيان صحفي حول الكهرباء في قطاع غزة.

وأوضح ظافر، أن هناك إجراءات فنية تقوم بها سلطة الطاقة لعودة الكهرباء المقطوعة لغزة".

وكانت السلطة فرضت عقوبات على قطاع غزة قلصت بموجبها الكهرباء الواصلة للقطاع لتصل لـ 4 ساعات مما تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.