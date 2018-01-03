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الضفة المحتلة - الرسالة نت

استأنف فريق شباب الخليل تدريباته على ملعب "الحسين بن علي" بالخليل، استعدادا لانطلاق مرحلة الإياب من الدوري، يوم 25 يناير الجاري.

وتولى فهد العتال كابتن شباب الخليل، قيادة التدريبات في ظل غياب المدير الفني رائد عساف، المتواجد في العاصمة الأردنية "عمان".

ومن المنتظر أن يعود عساف لقيادة تدريبات "العميد" خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن إدارة الشباب قدّمت له تصريح دخول الضفة المحتلة.

يشار إلى أن شباب الخليل أنهى مرحلة ذهاب دوري المحترفين في الصدارة برصيد 22 نقطة, بفارق الأهداف أمام جبل المكبر.