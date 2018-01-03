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بكين - الرسالة نت

بدأ المنتخب الأولمبي الفلسطيني، تدريباته في مدينة "شنغهاي"، تحضيرا لخوض نهائيات كأس أمم آسيا "تحت 23 عاما" بالصين.

وقال أيمن صندوقة المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن القدوم إلى الصين مبكرا، قبل انطلاق مجريات البطولة بـ10 أيام، يأتي من أجل تأقلم اللاعبين على مثل هذه الأجواء.

وذكر صندوقة أن الأولمبي سيغادر في السادس من هذا الشهر إلى مدينة "جيانغين"، التي تستضيف لقاء المجموعة الثانية، التي تضم فلسطين, واليابان, وكوريا الشمالية, وتايلاند.

وأوضح أن المنتخب سيخوض خلال تواجده في "شنغهاي"، مباراة ودية أمام فيتنام غدا الخميس, آملا أن يتمكن "الأولمبي" من تحقيق نتائج جيدة في أمم آسيا.