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الرسالة نت - وكالات

حصل عثمان ديمبلي لاعب برشلونة, على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات مجددا, بعدما غاب عن الفريق "الكتالوني" أكثر من 3 أشهر, بسبب الإصابة.

ويستعد ديمبلي للظهور في اللقاءات, عقب شفائه من الإصابة التي لحقت به في وتر العضلة ذات الرأسين خلال مباراة خيتافي في سبتمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو", أن المدرب إيرنيستو فالفيردي قد قرر اصطحاب اللاعب لمباراة سيلتا فيغو المقرر إقامتها غدا الخميس في ذهاب ربع نهائي كأس إسبانيا، لكنه لن يبدأ في التشكيلة الأساسية.

ولم يشارك ديمبلي سوى في مباراتي برشلونة أمام إسبانيول وخيتافي بـ"الليغا"، فيما خاض افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام يوفتنوس.

يشار إلى أن ديمبلي انضم لبرشلونة في الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو, بالإضافة لـ42 مليون كمتغيرات.