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الرسالة نت - وكالات

وجّه نادي يوفنتوس تحذيرا لمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بعدم التفاوض مع مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا, خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي, أن يوفنتوس وجّه التحذير ليونايتد وسان جيرمان بعدم التفاوض لضم ديبالا, لأنه ليس متاحا للبيع، ولن يتم التفريط في خدماته.

ووضع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد اللاعب على رأس أولوياته لتدعيم هجوم "الشياطين الحمر" بدلا من الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الذي اقترب من الانتقال لنادي برشلونة، حسبما أكد "كالتشيو ميركاتو".

وطلب مورينيو من لاعبه الفرنسي بول بوغبا الضغط على ديبالا، وإقناعه بالانضمام للنادي الإنجليزي, بسبب العلاقة القوية التي تجمع اللاعبين, كونهما تزاملا في يوفنتوس منذ عامين.

يشار إلى أن ديبالا شارك في 26 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم بجميع البطولات، وأحرز 17 هدفا, وصنع 4 أهداف.