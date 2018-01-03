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غزة - الرسالة نت

نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية في قطاع غزة، مقطع فيديو يظهر تمكنها من رصد قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال أيال زامير، على حدود قطاع غزة، خلال جولة تفقدية أجراها قبل عدة أيام للمنطقة الحدودية.

ويظهر اللواء أيال زامير برفقة مجموعة من الضباط والجنود على الحدود مع قطاع غزة، خلال استطلاع المنطقة.

وهددت "المجاهدين" عبر الفيديو نفسه، زامير قائلة: "يا من يسمى بإيال زمير، ويدعى قائد المنطقة الجنوبية بجيش العدو الصهيوني، ستبقى في متناول اليد ما دمت في كيانك، اقتربت من الحدود أو ابتعدت".

وأضافت: "لن يطول الأمد وإن وقت النزال اقترب".